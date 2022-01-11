الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمام وخطيب بالأوقاف: 5 صفات إذا فعلتها تكن من الأولياء

محمد أبو بكر
محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك خمسة أمور لو حافظت عليها أيها المسلم سوف تكون من الأتقياء الأصفياء المتقين، الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم من شدة النقاء والصلاح.

وأضاف جاد الرب في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" أن الصفات الخمس، ذكرها الإمام السيوطى رحمه الله، حيث كان يتمتع بها كل إنسان عندما كان طفًلا، والصفات هى:

1- عدم التفكير في الرزق: الإسلام قال لك أيها المسلم اسعى وابحث عن الرزق ولكن لا تشغل بالك بتدابير الله، فعليك السعى مع اليقين أن الله سوف يطعمك ويسقيك من غير حول منك ولا قوة حيث قال تعالى:" وفي السماء رزقكم وما توعدون".

 

2- عدم الشكوى في حالة المرض: فلا تتذمر في فترة مرضك وتقول لماذا أنا يا رب فقط دون البشر الذي ابتليتني بهذا المرض؟ وتظل تشتكى، فلابد أن تخضع وتستسلم لأن الله سوف يشفيك، حيث قال تعالى:" وإذا مرضت فهو يشفين".

 

3- الاجتماع على طاولة الطعام: فإن البركة تأتي من هنا، فكان الناس أيام زمان كانوا يجتمعون وتحلهم البركة، وأما الآن فالبركة قد انتزعت من بعض البيوت فكل شخص أصبح يتناول الطعام بمفرده.

 

4- رقة القلب: فالآن القلوب أصبحت قاسية، والدموع جفت، والبعض يسمع القرآن الكريم دون أن يرق قلبه ونودع الموتى وبعدها كأن شيئا لم يكن، فلابد أن تتعلموا كيف تكونوا لينين القلب، وذلك بالرجوع إلى الله عزوجل.

 

5- سلامة الصدر: وهى تتمثل في عدم الكراهية والحقد والحسد: فكونوا كالأطفال في البراءة، فالأطفال ليس عندهم غش ولا خداع، فلابد أن تكون سليم الصدر ولا تحمل انتقامًا لأحد ولا تبيت تدبر المكائد لغيرك من الناس.

 

وأكد أن هذه الصفات لو حافظت عليها أيها المسلم سوف تكون من الأتقياء، والأولياء الصالحين، سلم تسليما مطلقًا لله.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف خمسة أمور النقاء والصلاح الأتقياء الأصفياء الامام السيوطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

«التحول الرقمي ما بعد الجائحة».. كيف ساهمت كورونا في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي؟

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى