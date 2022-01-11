إمام وخطيب بالأوقاف: 5 صفات إذا فعلتها تكن من الأولياء

قال الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك خمسة أمور لو حافظت عليها أيها المسلم سوف تكون من الأتقياء الأصفياء المتقين، الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم من شدة النقاء والصلاح.

وأضاف جاد الرب في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" أن الصفات الخمس، ذكرها الإمام السيوطى رحمه الله، حيث كان يتمتع بها كل إنسان عندما كان طفًلا، والصفات هى:

1- عدم التفكير في الرزق: الإسلام قال لك أيها المسلم اسعى وابحث عن الرزق ولكن لا تشغل بالك بتدابير الله، فعليك السعى مع اليقين أن الله سوف يطعمك ويسقيك من غير حول منك ولا قوة حيث قال تعالى:" وفي السماء رزقكم وما توعدون".

2- عدم الشكوى في حالة المرض: فلا تتذمر في فترة مرضك وتقول لماذا أنا يا رب فقط دون البشر الذي ابتليتني بهذا المرض؟ وتظل تشتكى، فلابد أن تخضع وتستسلم لأن الله سوف يشفيك، حيث قال تعالى:" وإذا مرضت فهو يشفين".

3- الاجتماع على طاولة الطعام: فإن البركة تأتي من هنا، فكان الناس أيام زمان كانوا يجتمعون وتحلهم البركة، وأما الآن فالبركة قد انتزعت من بعض البيوت فكل شخص أصبح يتناول الطعام بمفرده.

4- رقة القلب: فالآن القلوب أصبحت قاسية، والدموع جفت، والبعض يسمع القرآن الكريم دون أن يرق قلبه ونودع الموتى وبعدها كأن شيئا لم يكن، فلابد أن تتعلموا كيف تكونوا لينين القلب، وذلك بالرجوع إلى الله عزوجل.

5- سلامة الصدر: وهى تتمثل في عدم الكراهية والحقد والحسد: فكونوا كالأطفال في البراءة، فالأطفال ليس عندهم غش ولا خداع، فلابد أن تكون سليم الصدر ولا تحمل انتقامًا لأحد ولا تبيت تدبر المكائد لغيرك من الناس.

وأكد أن هذه الصفات لو حافظت عليها أيها المسلم سوف تكون من الأتقياء، والأولياء الصالحين، سلم تسليما مطلقًا لله.