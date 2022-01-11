الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

جريدة الدستور

فاز منتخب نيجيريا على مصر بهدف نظيف فى أول مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة.

وسجل هدف نيجيريا كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من خلال عرضية متقنة تسلمها «إيهياناتشو» على حدود منطقة الجزاء الذي سدد مباشرة لتسكن شباك محمد الشناوي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في بداية الشوط ليشارك محمد عبدالمنعم بدلًا منه، كما شارك أيمن أشرف بدلًا أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني.

وأشرك البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رمضان صبحي وأحمد سيد «زيزو» بدلًا من مصطفى محمد ومحمود حسن «تريزيجيه».

وفي نهاية اللقاء شارك محمد شريف بدلًا من محمود حمدي «الونش».

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