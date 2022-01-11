رئيس المجلس الوطني الإماراتي يهنئ الحلبوسي بإعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي

قدم رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم، التهنئة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن محمد الحلبوسي، تلقى اتصالا من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وأشارت البيان إلى أن برقية التهنئة جاء فيها "تلقينا بكل سعادة وسرور نبأ إعادة انتخاب معاليكم رئيسا لمجلس النواب العراقي، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى معاليكم على ثقة شعب العراق الشقيق، والتي أنتم أهل لها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وتابعت البرقية "إذ نغتنم هذه الفرصة لنؤكد على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وحرصنا في المجلس الوطني الاتحادي على المضي قدما في كل ما من شأنه تقوية الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين مجلسينا، ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، لما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، وبما يسهم في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، متمنين لمعاليكم كل التوفيق والنجاح بالاستمرار في أداء مسؤولياتكم الجليلة، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمدكم بالصحة والعافية".

وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، من الجولة الأولى من التصويت وشارك 228 نائبا في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وفى وقت سابق من اليوم، قررت رئاسة مجلس النواب العراقى، إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي".

وأشار المجلس إلى القرار جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس.