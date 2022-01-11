السلطات الألمانية تعلن ضبط 700 كيلوجرام من الكوكايين

تمكنت السلطات الألمانية في ولاية سكسونيا، اليوم، من ضبط 700 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في شحنة من السكر لدى إحدى شركات المواد الغذائية.

هذا، وقدرت السلطات الألمانية القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بـ150 مليون يورو، وقالت إن هذه هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وأعلن مكتب مكافحة الجريمة ومكتب مباحث الجمارك في الولاية، فإن عاملين في الشركة كانوا قد عثروا على المخدرات في شحنة كبيرة من قصب السكر، وكانت المخدرات موضوعة في 600 عبوة.

وقال المكتب، في بيان له، أنه الادعاء الألماني العام في مدينة كيمنيتس، فتح تحقيق ضد مجهول ومن المنتظر توضيح ما إذا كان المقصود توريد كل كمية المخدرات إلى سكسونيا ومن هم المقصودون الفعليون بتلقي هذه الشحنة، ولا يحوم اشتباه مبدئي حول الشركة.

من جانبها، قالت مديرة مكتب مكافحة الجريمة في الولاية إن مثل هذه الضبطيات الكبيرة تترك أثرا كبيرا على سوق المخدرات برمته، مشيرة إلى أن التحقيقات ترتكز على توضيح الملابسات وطرق التوريد والأمور المرتبطة بالواقعة بوجه عام.

وفي ديسمبر الماضي، نفذت شرطة العاصمة الألمانية برلين، حملة مداهمات تتعلق بجريمة التهريب المنظم للمخدرات.

وشاركت قوة كبيرة من الشرطة ومحققي المخدرات في مكتب مكافحة الجريمة في الولاية والادعاء العام منذ الساعات المبكرة في تفتيش عدة مساكن ومقار في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة والادعاء إن السلطات تجري تحقيقات بشأن ارتكاب مخالفات لقانون المواد المخدرة مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم الصادر بحقهم أوامر اعتقال.

وبحسب تقرير لصحيفة "برلينر تسايتونغ" وصحيفة "بيلد"، فإن العملية موجهة ضد عصابة تورد المخدرات عن طريق ما يعرف باسم "كوك-تاكسي" حيث يقوم العملاء بطلب بضاعتهم عن طريق خدمات رسائل وعندئذ يتم توصيل طلباتهم مع مخصوص إلى أماكن العملاء.

وأوضحت الصحيفتان أن هناك عشيرة في برلين متورطة في القضية وأن السلطات فتشت أيضاً زنازين لكن الشرطة لم تصدر تأكيداً لهذا الأمر بعد.

يشار إلى أن عدد الحملات التي نفذتها الشرطة على خلفية جرائم المخدرات زادت على نحو ملحوظ في العام الحالي ولاسيما بعد فك شفرات بيانات خدمة "إنكروتشات" في عام 2020، وهي الخدمة التي يستخدمها العديد من المجرمين في أوروبا.

ووصل عدد التحقيقات التي أجرتها السلطات في ولاية برلين وحدها مع مشتبه بهم في هذه القضاياً إلى 728 تحقيقاً حتى منتصف الشهر الماضي.