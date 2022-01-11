الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطل صادر ضده 107 أحكام حبس تبديد وضرب بالقليوبية

حبس
حبس

تباشر الجهات المختصة بالقليوبية، مساء الثلاثاء، التحقيق مع عاطل صادر ضده أحكام بالحبس بمنطقة قويسنا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، صادر ضده 107 أحكام حبس "تبديد وضرب"، بإجمالي أحكام تصل عقوبتها الحبس 199 سنة، وكفالات تصل 49.5 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بتمكن القوة الأمنية المعنية بخدمة القطاع الثاني الدائري، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، صادر ضده 107 أحكام حبس.

تم إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تمكن القوة الأمنية المعنية بخدمة القطاع الثاني الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من ضبط "أ.ك"، 39 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، والمطلوب التنفيذ عليه في 107 أحكام "تبديد وضرب"، جميعهم دائرة مركز شرطة قويسنا، بإجمالي أحكام 199 سنة حبس، وبإجمالي كفالات 49.5 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القليوبية عاطل المنوفية 107 أحكام تبديد وضرب

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