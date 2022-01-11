الشوط الأول| أداء سيئ لمنتخب مصر.. ونيجيريا تتقدم بهدف نظيف

تقدم منتخب نيجيريا بهدف نظيف أمام منتخب مصر، في الشوط الأول من مباراة الفريقين فى افتتاح مباريات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بدور المجموعات.

وتلعب مصر ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، مع كل من غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

المباراة بدأت باستحواذ متبادل من جانب المنتخبين، وكانت أولى الهجمات للفراعنة في الدقيقة 5 عن طريق مصطفى محمد الذي سدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس النيجيري.

في الدقيقة السابعة تعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الركبة وغادر الملعب.

وشارك محمد عبدالمنعم بدلًا من أكرم توفيق في الدقيقة 11 بعد إصابة أكرم توفيق.

منتخب نيجيريا أهدر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة رائعة خلف محمد عبدالمنعم ظهير المنتخب لينفرد بالحارس محمد الشناوي الذي انقض عليه ومنعه من تسديد الكرة بأريحية ليسددها في الشباك الخارجية.

منتخب نيجيريا ترجم سيطرته إلى هدف رائع بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد صاروخية بقدمه اليسرى على يسار محمد الشناوي.

وسجل هدف نيجيريا كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من خلال عرضية متقنة تسلمها «إيهياناتشو» على حدود منطقة الجزاء الذي سدد مباشرة لتسكن شباك محمد الشناوي.