«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الشتوية فى الفيوم وبنى سويف والشرقية

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات القمح والبنجر والبصل والثوم في محافظة الفيوم مركز طامية والفيوم وإطسا ومحافظة بني سويف مركز ناصر، يرافقه مدير المكافحة بالفيوم ومدير منطقة شمال الصعيد للمكافحة.

وأكد رزق أن الحالة العامة مطمئنة، حيث يتم التعامل الفوري مع أي إصابة بدودة الحشد أو أي من الآفات الأخرى.

وتابع رئيس المكافحة أيضا النشاط الإرشادي بمحافظة الشرقية، حيث تعاون معهد بحوث وقاية النبات مع مديرية الزراعة بالشرقية لعقد ندوة حضرها مديري الجمعيات والإدارات ورؤساء أقسام المكافحة لجمعيات ديرب نجم والإبراهمية وبلبيس ومشتول السوق.

َواستعرض فيها الدكتور حاتم الشناف الأستاذ بمعهد وقاية النبات التعريف بدودة الحشد الخريفية ومظاهر الإصابة بها، وطرق مكافحتها في ضوء إرشادات اللجنة التنسيقية لمكافحة دودة الحشد تمهيدا لعقد المدارس الحقلية.

وكان الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن وزارة الزراعة نفذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة دودة الحشد قبل دخولها البلاد، وقد تبنت برنامج قوميا لمواجهة هذه الحشرة متضمنة إعداد تقارير بالمساحات المصابة وعقد برامج وندوات إرشادية للتوعية بمديرية الإدارات الهندسية الزراعية.