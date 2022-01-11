محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لإطلاق البوابة الإلكترونية

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إشارة البدء لإطلاق البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال البث التجريبي على شبكة الإنترنت (http://www.aswan.gov.eg).

جاء ذلك فى إطار مشروع التحول الرقمى لمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

عقب استماعه لشرح مفصل عن مكونات وأقسام وأدوار البوابة الإلكترونية الجديدة، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هناك أهمية أن تكون هذه البوابة منصة إلكترونية موحدة تحتوي على جميع المعلومات والخدمات والتطبيقات التي تساعد المواطن للحصول على كافة الخدمات المُميكنة، وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن بمختلف قطاعات العمل العام على مستوى الدولة المصرية بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسوان إلى القيام بعملية التحديث اليومى لقاعدة البيانات بآلية عمل ومسئولية محددة بمشاركة الجهات الحكومية، مع الالتزام بالهوية البصرية في مختلف الأقسام، خاصة أنه تم التدريب النظري والعملي للعاملين فيها.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة ربط التطبيقات المستحدثة الجديدة، وخاصة عين المواطن بالأذرع التنفيذية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى لتحقيق أكبر تفاعل ممكن مع شكاوى ومطالب المواطنين بالفعل ورد الفعل، وليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل المطلوب والرد على المواطن في أسرع وقت ، ولا سيما أن هناك متابعة لحظية لهذه الآلية من المحافظ شخصيًا للمحاسبة فى حالة التقصير.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، أن البوابة الإلكترونية تنقسم إلى 3 أقسام مختلفة للمحافظة والمستثمر والسائح يشمل كل منهم خدماته والأدلة الخاصة به، ومنها قسم البيانات عن المحافظة وقياداتها والاجتماعات وقرارات المحافظ، بجانب الركن الإعلامى والذى يشمل الأخبار الموثقة بالصور والفيديوهات، إضافة إلى أقسام الخدمات والمجالس.

أشارت إلى أن البوابة تضم أيضًا قسمًا خاصًا بالمشروعات القومية، وخاصة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وغيرها، علاوة على قسم خاص بالمستثمر للعمل على جذب فرص الاستثمار بشرح المقومات والخريطة الاستثمارية للمحافظة، فضلاً عن قسم خاص بالسائح يسلط الضوء فيه على المقاصد والخدمات والمعلومات السياحية.