الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بخطوات سهلة.. كيف تصنع طبق السلطة اليوناني؟

السلطة اليوناني
السلطة اليوناني

نعشق إضافة الخس مع الفلفل الأخضر والطماطم والخيار والجبنة الفيتا والزيتون والبصل معا للحصول على طبق سلطة جميل، ونعرض لكم فيما يلي طريقة تحضير طبق السلطة اليونانية التي تلائم كل النكهات وبإمكانك وضعها مع أطباق اللحوم والدجاج، وجميع الأطباق الأخرى. 

مكونات وصفة السلطة اليونانية 

الوصفة الأصلية تنتج 6 حصص
قائمة التحقق من المكونات
1 ثمرة خس مغسول ومجفف ومقطع
1 بصلة حمراء مقطعة شرائح رقيقة
1 كوب زيتون أسود منزوع النوى
1 ثمرة فلفل خضراء مفرومة
1 ثمرة فلفل حمراء مفرومة
2 ثمرة  طماطم كبيرة مفرومة
1ثمرة  خيار مقطع شرائح
1 كوب جبنة فيتا مفتتة
6 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1ثمرة  ليمون معصور
فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

طريقة تحضير طبق السلطة اليونانية 

الخطوة الأولى 
في وعاء سلطة كبير، يُمزج الروماني وأحضر وعاء سلكة كبير ثم قم بمزج البصل والجين

الخطوة 2
اخفقي زيت الزيتون مع الزعتر وعصير الليمون والفلفل الأسود، ثم أسكب  الصلصة فوق السلطة، وقلب المكونات جيدا ثم تقدم، وستحصل علي طبق  سلطة يونانية جيدة بشكل لا يصدق، وهي ملائمة لفصل الشتاء ولكنها أفضل في الصيف عند استخدام الخضار الطازجة. 

حقائق غذائية لطبق السلطة اليوناني 

يحتوي طبق السلطة هذا علي عدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان كما يحتوي على نحو 265 سعرة حرارية، و6 جم من البروتين ؛ و 14.1 جم من الكربوهيدرات؛ ونحو 22.4 جم  من الدهون؛ بالإضافة إلي 22.3 مليجرام من الكوليسترول، و537.8 ملجم من الصوديوم. 

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