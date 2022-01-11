الثلاثاء 11 يناير 2022
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محافظات

بـ 3 آلاف جنيه.. عضو «مستقبل وطن» يكرم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة

مسابقه مستقبل وطن
مسابقه مستقبل وطن

كرم مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة بندر ومركز قنا، اليوم الثلاثاء، فريق مدرسة "قفط" الثانوية المشتركة الحاصل على المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة ومنحهم جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه؛ تشجيعا لهم علي مواصلة التفوق، والحصول علي المستوي الأول علي مستوي الجمهورية.

وأعلن عضو مجلس النواب عن موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور صبري خالد علي إعداد برنامج تعليمي مكثف لمدارس المحافظة التي ستمثلها في التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية يهدف إلي تقويتهم، وإعدادهم إعدادا جيدا لخوض منافسات التصفيات علي مستوي الجمهورية.

من جانبه قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عمرو طارق السباعي، على أنه سيتم تكريم جميع الفرق الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي المحافظة والمشرفين في احتفالية كبري، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية

وأعلن "السباعي" عن تنظيم يوم لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف مراكز المحافظة لجميع الفرق الفائزة لتعريفهم بتلك المشروعات وحجم الإنجاز فيها، فضلا عن تنظيم يوم آخر تحت شعار "يوم الإنسانية" لغرس القيم الاجتماعية وتنمية المحبة والإيثار والعطاء في نفوس الطلاب بزيارة مؤسسات الأيتام والمستشفيات ودور المسنين .

وشهد المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا منافسات المرحلة الثانية من مسابقة أوائل الطلبة لطلاب المرحلة الثانوية بقاعة معسكر قنا الدائم .

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور صبري خالد عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وصعودها للتصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية.

لتر المركز الأول تنظيم محافظ مشروعات برنامج

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