الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتفقد معدلات رفع القمامة في مدينة كفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مدينة كفر البطيخ، للوقوف على مستوى النظافة ومعدلات الأداء الخاصة بالتعامل مع ملفات الإشغالات و المخالفات.

وأعربت محافظ دمياط ، خلال جولتها بشارع 18 كحيل، عن استيائها من تدني مستوى النظافة وتعدد صور الإشغالات بالمدينة، حيث أصدرت تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة للارتقاء بمنظومة النظافة و رفع الإشغالات فورا، مؤكدة على متابعة تلك الأعمال أولا بأول.

وانتقلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى موقع انهيار عقار بميدان سرور، لمتابعة تداعيات الحادث الذى وقع بعد ظهر اليوم،  حيث أسفر عن مصرع عاملين خلال قيامهم بعمليات ترميم العقار  وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى .

وتابعت عوض، عمليات رفع الأنقاض، بعد غلق الشوارع ، و إخلاء المنازل المحيطة بشكل مؤقت، حيث أمرت بتشكيل لجنة لمعاينة تلك العقارات للتأكد من عدم تضررها، جراء الانهيار، كما ذكرت ان العقار قد صدر بشأنه قرار ترميم رقم ١/١١١ لسنة ٢٠٢١ وبناء عليه صدر له رخصة ترميم من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، ولكن التنفيذ الخاطئ من قبل المقاول و المشرف تسبب في الانهيار. 

وتواصلت الدكتورة منال عوض،  مع مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب بالحادث ، ووجهت بتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم الشفاء، ونعت المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهيدين العمل داعيةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

إقليم محافظة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كفر البطيخ

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