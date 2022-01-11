«التموين»: توريد 400 ألف طن من القصب حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول الكمية الموردة من قصب السكر خلال الموسم الحالي 2022 وحتى الآن إلى 398950 طن.

وأوضحت التموين، أن شركة السكر والصناعات التكاملية، أنتجت نحو 34450 طن سكر حتى الآن.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيه للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيه للطن.



كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيه في الموسم الماضي.