استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات، والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات، والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و35 إصابة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة جديدة وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و930 ألفا و428 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و787 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 802 إصابة جديدة و8 حالات وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و267 ألفا و451 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و144 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1981 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 835 ألفا و927 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و607 حالات.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 709 آلاف و622 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 622 ألفا و 236 حالة.

وفي إيران، أفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي بارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء إلى 131 ألفا و940 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1961 شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و210 آلاف و298 شخصا.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 158 ألفا و 471 حالة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 2458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و598 ألفا و 389 حالة.

وسجلت السنغال 388 إصابة ووفاة شخصين بـ كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80 ألفا و154 مصابا والوفيات إلى 1901 حالات.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 1105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 313 ألفا و 677 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و208 إصابة بفيروس كورونا وصفر حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و564 ألفا و 461 اصابة ألف إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 12 ألفا و462 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 7956 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 775 ألفا و139 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و937 إصابة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة. ووفقا لما أظهرته بيانات معهد شتاينتز سيروم الدنماركي، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 977 ألفا و280 إصابة، وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 3 آلاف و408 حالات وفاة.

وفي ألمانيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 23 ألفا و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و593 ألفا و499 حالة.

وفي هولندا، صرح المعهد الوطني للصحة والبيئة، في أحدث إحصائية له اليوم الثلاثاء، عن تسجيله 29 ألف حالة و39 إصابة جديدة بالفيروس و18 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ العدد العام للحالات المؤكدة نحو 3 ملايين و400 ألف و76 إصابة.

وفي مالطا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء تسجيل 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 61 ألفا و255 حالة.