الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

العراق تعلن زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات وتشدد الإجراءات

حسن ناظم
حسن ناظم

توقع المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم، زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة، فيما بين أن وزارة الصحة طلبت تشديد الإجراءات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن 186 ألف قطعة سكنية وزعت بين المواطنين لغاية الآن، لافتا إلى أن الحكومة ماضية بتوزيع المزيد من قطع الأراضي السكنية بين المواطنين المسجلين بمبادرة داري.

وأشار إلى أن العراق دخل مرحلة جديدة بالمجتمع الدولي بعد رفعه من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر.

وحول الموقف الوبائي علق ناظم قائلا: «نتوقع زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة"، مبينا أن "نسبة وفيات كورونا ما زالت متدنية بواقع 1.2 %».

وأضاف أن وكيل وزارة الصحة طلب تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية".

ولفت إلى أنه تم التصويت على تولي محافظة البصرة تمويل مشروع تأهيل محطات تحلية المياه، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على زيادة رأس مال الشركة العامة للنقل البحري.

العراق كورونا وزارة الصحة مجلس الوزراء العراقي المجتمع الدولي

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