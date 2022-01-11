الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التجارى الدولى» يكرّم المتميزين فى برنامجه التدريبى حول «الشمول المالى»

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

اختتم البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» برنامجه الصيفي المُتعلق بالشمول المالي، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين ، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقية للمساهمة المجتمعية، في إطار سعيه الدؤوب لرفع الوعي والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفي ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزي المصري.


وضمت الاحتفالية حضور المتدربين المُشاركين بالبرنامج التدريبي الصيفي في جميع الجامعات والمحافظات، وتم تكريم المُبدعين منهم بعدما قاموا بتقديم فيديوهات تفاعلية عن أهمية الشمول المالي من مختلف الأبعاد. 
 
وفي هذا السياق، أشار حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولي – مصر، إلى اهتمام البنك البالغ بقدرات الشباب وحرصه إلى إطلاق العنان لإمكانياتهم، بتوجيهات البنك المركزى  المصرى حامل راية نشر الثقافة والوعي بالشمول المالي.

 
وأكد "أباظة" التزام البنك بمسئوليته تجاه مجتمعه، ومراعاته للظروف الحالية التي تتطلب التحول الحتمي في وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين، عن طريق تقديم برنامج تدريبي عن بُعد لبناء القدرات. 
 
ويعد «التجاري الدولي» أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي، ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.

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