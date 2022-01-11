الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: انتشار كورونا يرجع لتزايد حالات أوميكرون ويجب الاستعداد لأى تطور

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن زيادة انتشار فيروس كورونا في البلاد يعود لتزايد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، مؤكدا الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للوضع الوبائي في البلاد.

وأضاف ميشوستين - في تصريح، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء: "نرى أن الوضع في العالم يتدهور بشكل سريع، بما في ذلك في بعض دول أمريكا وآسيا وأوروبا.. أولاً وقبل كل شيء، بسبب انتشار السلالة الجديدة، ومن المهم أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".

وسجلت روسيا، اليوم، ارتفاعا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث سجلت 17 ألفاً و525 إصابة جديدة مقابل 15 ألفاً و830 حالة يوم أمس، فيما سجلت وفيات جراء الإصابة بالفيروس 783 حالة جديدة مقابل 741 يوم أمس.

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