التحقيق فى مصرع شاب دهسته «كراكة» بالغردقة

تباشر جهات التحقيق بالغردقة التحقيق في واقعة مصرع شاب دهسته كراكة تدوير الأسفلت بالغردقة.

ولقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعدما دهسته معدة إعادة تدوير الأسفلت "كراكة" بالغردقة، وذلك أثناء أداء عمله بإحدى شركات رصف الطرق بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بمصرع شاب يدعى "إبراهيم ع" من قرية الشيخية بقنا، ويبلغ من العمر 24 عاما، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي العام بالغردقة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب لقي مصرعه أسفل عجلات معدة تدوير الأسفلت، وذلك أثناء عمله بإحدى شركات رصف الطرق، فتم نقل الحثة وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.