النيابة تناقش والد طفل سقط من الدور الخامس بالعاشر

أكد والد طفل سقط من الدور الخامس بمنطقة العاشر من رمضان أمام النيابة المختصة أن صغيره كان يلهو بالقرب من النافذة، وصعد إليها ثم اختل توازنه وسقط ولم يتهم أحد بالواقعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط الطفل "رحيم.م " 3 سنوات من شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعقار بالمجاورة 60 دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، تم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر وتوفي فور وصوله.

وناقشت أجهزة الأمن والد الطفل، الذي لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بتسليمه لأسرته لدفنه.

تلقت شرطة النجدة بالعاشر من رمضان بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وتبين وفاة الطفل وناقشت والده، حيث أكد أن المتوفى كان يلهو بالقرب من شرفة المنزل وصعد على كرسي قريب من النافذة، ثم إلى الشباك وسقط من الطابق الخامس.