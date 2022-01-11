الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تناقش والد طفل سقط من الدور الخامس بالعاشر

طفل سقط من الدور
طفل سقط من الدور الخامس

أكد والد طفل سقط من الدور الخامس بمنطقة العاشر من رمضان أمام النيابة المختصة أن صغيره كان يلهو بالقرب من النافذة، وصعد إليها ثم اختل توازنه وسقط ولم يتهم أحد بالواقعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط الطفل "رحيم.م " 3 سنوات من شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعقار بالمجاورة 60 دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، تم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر وتوفي فور وصوله.

وناقشت أجهزة الأمن والد الطفل، الذي لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بتسليمه لأسرته لدفنه.

تلقت شرطة النجدة بالعاشر من رمضان بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وتبين وفاة الطفل وناقشت والده، حيث أكد أن المتوفى كان يلهو بالقرب من شرفة المنزل وصعد على كرسي قريب من النافذة، ثم إلى الشباك وسقط من الطابق الخامس.

العاشر من رمضان مستشفى التأمين الصحي الطابق الخامس دفن جثة الطفل شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الشوط الأول| أداء سيئ لمنتخب مصر.. ونيجيريا تتقدم بهدف نظيف

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

لبحث سبل التعاون.. رئيس الوزراء يلتقى المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمى

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا