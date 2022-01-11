تردد القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022| جميع الترددات المجانية

مباريات منتخب مصر ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، ونقدم في التقرير التالي تردد قنوات ناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022 وجميع الترددات المجانية التي تذيع أمم إفريقيا لعام 2022

مباريات منتخب مصر بث مباشر

تذاع جميع مباريات منتخب مصر بث مباشر على شبكة بي ان سبورت وبعض القنوات المفتوحة على النايل سات، انتهت مباراة منتخب مصر بالخسارة أمام نيجيريا على أرض ملعب "رومدي أديجا" بمدينة جاروا الكاميرونية، وتمت مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ4 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وعرضت المباراة النارية في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الـساعة 6 بتوقيت القاهرة.

تردد قنوات ناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022| جميع الترددات المجانية

تردد (ميجاهرتز) 11054

يجب ضبط معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

يجب ضبط معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجاهرتز) 12604

يجب ضبط معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

يجب ضبط معدّل تصحيح الخطأ 2/3

يجب ضبط إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات:

يجب ضبط 11054 أفقي

يجب ضبط 27500، 3/2.



تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات:

11566 أفقي، 27500، 3/2.

قنوات ناقلة لمباراة مصر اليوم بث مباشر



يجب ضبط تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات:

12604 أفقي، 27500، 3/2.



يجب ضبط تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات:

11623 عامودي، 27500، 3/2.



تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra



القمر الصناعي: نايل سات



يجب ضبط التردد 11054



معدل الترميز 27500



الاستقطاب: عمودي



معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات.. تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2



القمر الصناعي: نايل سات



يجب ضبط التردد: 12604



معامل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



الجودة: HD



تصحيح الخطأ: 2/3



beIN Sports Xtra 2

يجب ضبط التردد 11449

يجب ضبط معدل الترميز على 27500.

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