الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022| جميع الترددات المجانية

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

مباريات منتخب مصر ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، ونقدم في التقرير التالي تردد قنوات ناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022 وجميع الترددات المجانية التي تذيع أمم إفريقيا لعام 2022

مباريات منتخب مصر بث مباشر

تذاع جميع مباريات منتخب مصر بث مباشر على شبكة بي ان سبورت وبعض القنوات المفتوحة على النايل سات، انتهت مباراة منتخب مصر بالخسارة أمام نيجيريا على أرض ملعب "رومدي أديجا" بمدينة جاروا الكاميرونية، وتمت مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ4 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وعرضت المباراة النارية في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الـساعة 6 بتوقيت القاهرة.

 تردد قنوات ناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022| جميع الترددات المجانية

  • تردد (ميجاهرتز) 11054
  • يجب ضبط معدّل استقطاب الموجة أفقي
  • معدّل الترميز 27500
  • يجب ضبط معدّل تصحيح الخطأ 2/3
  • إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

  • التردد (ميجاهرتز) 12604
  • يجب ضبط معدّل استقطاب الموجة أفقي
  • معدّل الترميز 27500
  • يجب ضبط معدّل تصحيح الخطأ 2/3
  • يجب ضبط إشارة إرسال البث DVB-S2

 تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات:

يجب ضبط 11054 أفقي

 يجب ضبط 27500، 3/2.


تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 

11566 أفقي، 27500، 3/2.

 قنوات ناقلة لمباراة مصر اليوم بث مباشر


يجب ضبط تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 

12604 أفقي، 27500، 3/2.


يجب ضبط تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 

11623 عامودي، 27500، 3/2.


تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

يجب ضبط التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا على النايل سات.. تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2
 

القمر الصناعي: نايل سات

يجب ضبط التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

 beIN Sports Xtra 2
يجب ضبط التردد 11449
يجب ضبط معدل الترميز على 27500.

قد يهمك أيضًا:

 «مفتوحة ومجانية».. تردد القنوات التى تذيع أمم إفريقيا 2022 القنوات المفتوحة نايل سات

 

قنوات ناقلة لمباراة مصر اليوم مباراة مصر اليوم بث مباشر مباريات منتخب مصر تردد قنوات ناقلة مباريات أمم إفريقيا مباريات أمم إفريقيا 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

«التحول الرقمي ما بعد الجائحة».. كيف ساهمت كورونا في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي؟

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى