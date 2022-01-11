انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شونة محلج قطن بالغربية

تباشر النيابة العامة بالغربية، التحقيق في حريق شونة محلج قطن بكوم مهنا، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الموقع، وكتابة تقرير عن سبب الاشتعال وتحديد الخسائر.

وكان اندلع مساء اليوم حريق هائل في شونة محلج قطن بقرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، والتهمت النيران كميات كبيرة من القطن وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شونة محلج قطن بقرية كوم مهنا، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران في القطن.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.