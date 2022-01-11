تأجيل محاكمة 6 أجانب بتهمة قتل مصرى فى حدائق القبة لـ10 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين أجانب، بتهمة قتل مواطن مصري عمدا مع سبق الإصرار، بسبب علاقة بينه وبين شقيقة أحدهم، إلى جلسة 10 أبريل المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

البداية، كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على أحد الأشخاص بالمنطقة مفارقا الحياة، بعد أن قام 6 أشخاص أجانب بخطفه واحتجازه بالإكراه تحت تهديد السلاح، واقتادوه إلى مسكنهم وقاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وبين شقيقة المتهم الأول، فقرروا الانتقام منه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.