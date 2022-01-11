بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة ثالث فى انهيار عقار بدمياط

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر انهيار عقار فى الشارع المؤدى إلى استاد دمياط بمنطقة ميدان سرور، العقار صادر له رخصة رقم 21/2021 وذلك تنفيذا للقرار الهندسي رقم 111/2012، والعقار عبارة عن أرضي و3 أدوار علوية وروف ملك المواطن مسعود مسعد الخولى.

أسفر الحادث عن مصرع كل من أيمن رشدي ابراهيم جمعة 47 سنة من قرية البستان بدمياط، وأحمد إسماعيل حسن الجرحي 27 سنة ومقيم بمركز شربين بالدقهلية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

بينما أصيب، وجيه شحاتة شنشن 50 سنة أثناء مروره بجوار العمارة، مصاب بنزيف بالمخ ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات.

تم إخطار قوات الحماية المدنية لمعاينة موقع انهيار العقار وحصر الخسائر وإخلاء العقارات الملاصقة.