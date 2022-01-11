الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين فى «خلية كتائب الفرقان» لـ 13 مارس

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 13 مارس، لنفاذ لقرار السابق بإستدعاء أرملة الإرهابي هشام عشماوي لمناقشتها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تهم؛ تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا،  5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، ومحمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".
 

الدائرة الرابعة إرهاب أمن الدولة طوارئ خلية كتائب الفرقان محاكم طرة المستشار محمد السعيد الشربنى

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