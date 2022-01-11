الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أميمة طالب تطرح برومو «معلش سهرناكوا» بمشاركة مصطفى أبو سريع

أميمة و مصطفى ابو
أميمة و مصطفى ابو سريع

طرحت المطربة أميمة طالب برومو كليباتها بمصر مع المخرجة بتول عرفة بعنوان "معلش سهرناكو"، ويظهر معها في الكليب الفنان الكوميدي مصطفى أبو سريع، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وإنتاج روتانا.

ويعد هذا الكليب هو التعاون الثاني لأميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة، بعدما طرحا خلال اليومين الماضيين كليب "مية مية" من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما، والذى حقق صدى واسع ونجاحًا كبيرًا.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب قصة كوميدية جديدة ومختلفة في عالم الكليبات، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقي، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة الثانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتي تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهي شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث في إطار كوميدي.

وفي نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على هاتف الزوج، فتقومان بإلقائه في حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس في كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.

وكانت المخرجة بتول عرفة، قد شوقت الجمهور لمشاهدة وانتظار الكليب كاملًا، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "جديدي مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربي، أميمة طالب "مية مية"، من ألحان العبقري سهم، وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف، وإخراج بتول عرفة، قريباً إن شاء الله.

يذكر أن بتول عرفة تعاونت مؤخرًا مع النجمة أيتن عامر، وقدمت لها أولى أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب والتى تحمل اسم «بناقص» ولاقت رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

https://www.instagram.com/tv/CYlb8NXIehv/?utm_medium=copy_link

المطربة أميمة طالب المخرجة بتول عرفة الفنان مصطفى أبو سريع أغنية أميمة طالب برومو معلش سهرناكو معلش سهرناكو

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