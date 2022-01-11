على هامش المنتدى.. إطلاق منصة لتدريب وتشغيل الشباب

أطلقت الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، منصة "شباب بلد"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، للمساعدة في التدريب والتأهيل من أجل الحصول على العمل المناسب سواء كان وظيفة أو أنشاء مشروع خاص في ظل سوق عمل متغير يتطلب العديد من المهارات.



والمنصة هي الأولى من نوعها في المنطقة بشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وقد أطلقت المنصة العالمية منذ عام 2018 في العديد من دول العالم تحت اسم "Generation Ulimited" واستطاعت الوصول إلى 230 مليون شاب وشابة، وتعتبر منصة "شباب بلد" النسخة المصرية من المنصة الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وأعرب المدير التنفيذي للمبادرة العالمية كيفين فريد - خلال كلمته أثناء الاحتفال بإطلاق المنصة - عن سعادته بالمشاركة في إطلاق هذه المنصة في مصر، حيث يواجه الشباب في العالم زيادة كبيرة في الأعداد وصلت إلى 1.8 مليار شاب وشابة يمثلون طاقة محتملة هائلة ولكنهم يحتاجون إلى مهارات للاستفادة منهم على أفضل نحو للمساهمة في تشكيل وصياغة المستقبل.



وأوضح أن المبادرة تغطي حتى الآن نحو 50 دولة في العالم، مشيرا إلى أن مصر تمثل قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة وشبابها يمثلون مخزونا هائلا من الطاقة يمكن استغلاله بشكل جيد من أجل ابتكار وإيجاد حلول.



وأوضح كيفين أن منصة "شباب بلد" ستساعد الشباب في مصر ليتحولوا تدريجيا من التدريب والتعليم إلى كسب العيش، بما يمثل نجاحا لمصر والمنطقة وإفريقيا.



من جانبها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن العمل المشترك هو الوحيد القادر على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، منوهة باهتمام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ برامج عديدة ومتنوعة للتنمية المستدامة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.



وأشارت إلى أن 58% من سكان مصر تحت سن الـ30 وتبلغ نسبة إسهام الشباب في سوق العمل 38%، مؤكدة أن الاهتمام بالشباب على رأس أولويات الحكومة المصرية لتعزيز مشاركتهم وتوعيتهم وصقل مهاراتهم وخلق بيئة مواتية للابتكار والبحث العلمي، لافتة إلى أن التعليم لا ينتهي بالحصول على الشهادة الجامعية.



كما أشارت إلى اهتمام مصر باستخدام التكنولوجيا وبريادة الأعمال بمشاركة كبيرة من الشباب.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن منصة "شباب بلد" تنطلق في إطار شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة التي تنظمها لجنة تيسير مشتركة بين الجانبين، لافتة إلى أنه يتم حاليا صياغة الخطة الجديدة التي تغطي الفترة من عام 2023 الى عام 2027.



وأشارت إلى تبني الدولة 67 مشروعا ذات صلة بالشباب بإجمالي 39 مليار دولار في العديد من القطاعات، مع الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشباب في مصر، ومنها على سبيل المثال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.



من ناحيته، نوه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بمنصة "كياني" التي تتعاون فيها وزارة الاتصالات مع وزير الشباب والرياضة لتضم كل ما يشمل ويهم الشباب، مشيرا أيضا إلى أن وزارة الشباب ستسهم في وضع خطة تنفيذية لتعظيم الاستفادة من منصة "شباب بلد" التي تم إطلاقها اليوم.. مشيدا بإسهامات الشباب المصري ولاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



من جانبها، أشادت غادة والي وكيلة سكرتير عام الامم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بمنصة "شباب بلد" التي تم إطلاقها اليوم، منوهة بمبادرة "جريس" أو حراس النزاهة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتعزيز دور الشباب فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون.



من ناحيته، قال جوسونون كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، إن بلاده لديها التزام بدعم جهود الحكومية المصرية في تمكين وإدماج الشباب، من خلال برامج لدعم المنح التعليمية المخصصة للشباب في مصر والمركز التعليمية والتدريبية المختلفة.



ونوه السفير الامريكي بدعم الولايات المتحدة للجهود الرامية لإطلاق الشباب في مصر لمشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، بالإضافة لمساهمة الشركات الأمريكية في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التعليم والمهارات الرقمية.



بدورها، أشارت ايلينا بانوڤا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أن المنصة تسعى لتكون منصة وطنية للاستفادة من طاقة الشباب وإفادتهم، لافتة إلى أن مصر قوة إقليمية وتتبادل الخبرات مع دول المنطقة والعالم كما أن الشباب يمثل نسبة كبيرة من سكان مصر.



ونوهت بجهود الحكومة المصرية واهتمامها بالشباب ولاسيما من خلال منتدى شباب العالم الذي يقام برعاية رئيس الجمهورية نفسه في إطار التزامه باتجاه إدماج وتمكين الشباب.



وأشارت إلى أن منظمات عديدة من الأمم المتحدة تسهم في هذه المبادرة التي تمثل مبادرة أممية مهمة لتمكين الشباب في مصر.



وأعرب جيرمي هوبكينز ممثل اليونيسيف بمصر، عن أمله أن تسهم المنصة في زيادة إنتاجية الشباب وزيادة مساهمتهم في الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.



وقال إن منصة "شباب بلد" جزء من مبادرة "Generation Unlimited" العالمية، وتشارك فيها العديد من الأطراف من منظمات أممية أو حكومة أو قطاع خاص أو منظمات أهلية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.



وأضاف أن شباب بلد تسعى لتوفير فرصة لكل شباب في مصر من أجل تحقيق حلمه والتعلم من أجل كسب العيش بصورة لائقة، مشيرا إلى أن المنصة تركز على تعظيم مهارات الشباب التي يحتاجها القطاع الخاص، ودعم تطوير التعليم واكتساب المهارات والحد من البطالة وتدعيم ثقافة ريادة الأعمال.



من جانبها، اعتبرت بسنت ضياء الدين ممثلة الشباب في الجلسة، أن منصة "شباب بلد" تساعد الشباب في أن يكون في مقدمة أولويات برامج شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب لتدريبهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية.