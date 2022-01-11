الثلاثاء 11 يناير 2022
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محافظات

وزير النقل ومحافظ قنا يعاينان مسار محور دشنا - الوقف على النيل 

وزير النقل ومحافظ
وزير النقل ومحافظ قنا يعاينان مسار محور دشنا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمعاينة مسار محور دشنا - الوقف تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية به رافقهما كلا من النائب أسامة الهوارى، والنائب طارق رسلان، والنائب محمد كمال موسى، أعضاء مجلس الشيوخ، النائب فتحى قنديل، والنائب سيد فؤاد أبو زيد، والنائب محمد طايع، والنائب حمادة الجبلاوى، والنائبة سناء حسانى أعضاء مجلس النواب.

واستمع وزير النقل ومحافظ قنا إلى شرح تفصيلى من خلال الخرائط الجغرافية حول مسار المحور، موجها بحصر كافة الموانع التى تعترض المسار سواء كانت ( موانع مائية - طرق طولية ) وعمل مخطط هندسى لعمل كبارى وانفاق وفقا لطبيعة كل مانع سواء الترع أو الطرق.

وأوضح وزير النقل أنه تم اختيار مسار للمحور بطول ٧.٨ كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى إلى الطريق الزراعى الشرقى، مشيرا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتى بطول ٦٥٠ م تقريبا ، مشددا على مسئولى الشركة المنفذة بالبدء فى الأعمال الإنشائية بشكل فورى ووضع جدول زمنى لمراحل التنفيذ بحيث ينتهى فى ٣١ ديسمبر من العام الجارى بحد أقصى.

وقال محافظ قنا إن محور دشنا سوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور كبير فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف، فضلا عن دوره فى دعم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادى، ومشروعات استصلاح الأراضى بمركز الوقف ، ومدينة غرب قنا الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تبدأ فورا فى تذليل كافة العقبات التى تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.

وقف عمل انف كوبر جمهور الطريق الزراعي خلال وزير النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي النقل

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