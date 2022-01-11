الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده أدانت، اليوم الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وقالت إن ذلك ينتهك عدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويشكل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي.

وقال جيش كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، إن كوريا الشمالية اختبرت فيما يبدو إطلاق صاروخ باليستي قد يكون أكثر قدرة من صاروخ "أسرع من الصوت"، أطلقته قبل أقل من أسبوع، إذ تسعى بيونج يانج لامتلاك أسلحة أكثر تطورا.

وتلقي تجارب إطلاق الصواريخ الضوء على تعهد كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، في مطلع العام، بتعزيز الجيش بالتكنولوجيا الحديثة في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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