الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قصة نجاح.. مشروع «هدير» لجني قوت يومها بالتجمع الخامس

هدير عصام
هدير عصام

«قاعدة عربي في قلب القاهرة»، كان هذا المشروع الذي جال في ذهن هدير عصام، البالغة من العمر ٢٧ عاما، والتي تركت عملها في إحدى الشركات الكبرى، لأنها كانت تتقاضى راتب زهيد جدًا؛ لقلة خبرتها، ما كان يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الشخصية أو تحمل أعباء الحياة.
 

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قالت «هدير» لـ «الدستور» إنها قررت أن تترك عملها في الشركة، وأن تبدأ مشروعها الخاص، فجاءت إليها فكرة تقديم المشروبات الساخنة في منطقة التجمع الخامس، وبعد تنقلها لسنوات في شوارع التجمع الخامس استقرت في منطقة محددة، بعيدًا عن الزحام والتكدس.

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وتابعت: خلال فترة قصيرة تمكنت من أن يكون لدي زبائن من الدرجة الأولى، علاوة على البسطاء، لأن الأسعار في متناول الجميع، وهناك أعداد كبيرة من سكان التجمع بات ذلك مكانهم الأساسي للجلوس معًا، موضحه أن أغلب الوافدين عليها من مختلف الأعمار، وعلى رأسهم  النساء المتقدمات في العمر. 

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وأوضحت، أن لديها العديد من الزبائن في مختلف المحافظات الذين يتوافدون عليها كلما تواجدوا في القاهرة، لتناول المشروبات المختلفة التي تنفرد بصناعتها، مؤكده أن أغلبهم يأخذ من هذه المشروبات للمنزل، لتحضيرها في وقت لاحق، معلقه:" سعيدة بنجاح المشروع بالشكل ده".

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وأكدت أنها صممت مجموعة من المشروبات الخاصة بها، وعلى رأسها" الطبطبة"، والذي يتكون من خليط من قهوة بالبندق، والكراميل، والشوكلاته البيضاء، والداكنة، وفانيليا، والبسكويت الباودر، بنسب محددة، وابتكارها الثاني هو مشروب" دودي"، والذي تسعى لترخيصه وبيعه في المحال التجارية.

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ووجهت «هدير» حديثها للشباب، تدعوهم للسعي وإنشاء مشاريعهم الخاصة، والبعد عن الشغل الروتينى، مضيفه:" حلو أنك تبقى مدير نفسك، وتحاول تكون ناجح، وتؤمن بتجربتك، وشعور أنك الوحيد المسئول عنها ده هيخليك تبذل فيها كل جهدك.. ياريت كل حد فينا يكون عنده مشروعه الخاص".

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الشركات التجارى أسعار الدستور مشروبات المحافظات مجموعه التجمع الخامس الوافدين المشروبات الساخنة والبسكويت مشاريع للشباب البندق لقيت الطبطبة منطقة التجمع البسكويت من الدرجة الأولى نجاح المشروع تلبية احتياجات محال التجارية

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