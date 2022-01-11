الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: عدم التدخل فى شئون الدول حق من حقوق الإنسان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم أجمع اتخذ قيودًا لمواجهة جائحة كورونا، ونحن رغم ظروفنا الاقتصادية استقبلنا 6 ملايين أجنبي اندمجوا في المجتمع المصري.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان"، أن عدم التدخل في شئون الدول حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أننا اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان دون ضغط ولكن إيمانا منّا باحترام الاختلاف بين البشر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التنوع والاختلاف سُنة كونية لا يستطيع أحد تغييرها، وأن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري.

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