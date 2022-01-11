الرئيس السيسى: عدم التدخل فى شئون الدول حق من حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم أجمع اتخذ قيودًا لمواجهة جائحة كورونا، ونحن رغم ظروفنا الاقتصادية استقبلنا 6 ملايين أجنبي اندمجوا في المجتمع المصري.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان"، أن عدم التدخل في شئون الدول حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أننا اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان دون ضغط ولكن إيمانا منّا باحترام الاختلاف بين البشر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التنوع والاختلاف سُنة كونية لا يستطيع أحد تغييرها، وأن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري.