متضررو سيول أسوان: الرئيس دعانا للمشاركة بمنتدى الشباب.. وبيوتنا طُوّرت فى 18 ساعة

قالت المهندسة نهى يحيى محمد، عضو اللجنة النقابية لكهرباء السد العالي وإحدى فتيات قرية غرب سيل بمحافظة أسوان، إن وفدا من شباب قرى محافظة أسوان يشارك لأول مرة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب زيارته القرى المنكوبة من جراء السيول التي ضربت المحافظة شهر نوفمبر الماضي.

وأضافت نهى، في تصريح لـ«الدستور»، أن جميع قرى أسوان المتضررة من السيول تم إدراجها بمبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، والتي بدأت على أرض الواقع برفع كفاءة البيوت المتضررة، وتم رفع كفاءة أول بيت في قرية غرب أسوان في وقت قياسي لم يتعد 18 ساعة فقط.

وتابعت: «نشكر الرئيس السيسي جابر الخواطر وفخر كل المصريين على مساندة أهل الصعيد والقرى بإطلاق مبادرة حياة كريمة، وسرعة تحركه واستجابته لمطالب أهالي أسوان عقب تعرضهم لأزمة السيول الطارئة بإدراجهم ضمن مبادرة حياة كريمة»، واستطردت: «تحيا مصر دائما بجيشها وشعبها».

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى «السلام والإبداع والتنمية».

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وتركز على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميت يقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019.

ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

