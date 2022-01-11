جامعة بايرو النيجيرية تنظم ندوة عن تاريخ الطريقة التجانية بإفريقيا (صور)

نظمت جامعة بايرو النيجيرية، مساء أمس، ندوة بعنوان " تاريخ الطريقة التجانية بإفريقيا"، بالتزامن مع زيارة الخليفة العام للطريقة التجانية لمدينة كانو لعقد عدد من برتوكولات التعاون مع مختلف الزوايا الصوفية هناك.

وقالت الطريقة التجانية فى بيانها: عرف اليوم الرابع من زيارة الخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بلعرابي التجاني نشاطاً علمياً خالصاً، فقد إحتضنت قاعة المحاضرات الكبرى لجامعة بايرو نشاطاً أكاديمياً لدكاترة جزائريون رافقوا الخليفة في الزيارة.

وتابعت: اللقاء أعطى إشارة إنطلاقه الرسمي الخليفة العام مفتتحا بذلك أشغال مؤتمر" تاريخ الطريقة التيجانية بإفريقيا ودعوتها إلى السلم و السلام".

وأوضحت: المحاضرات تناولت الطريقة التيجانية فى الحاضر والماضى حيث تحدثت المحاضرة الأولى للدكتور عبد الرؤوف بن علي عن المساعي الدبلوماسية الروحية للطريقة التيجانية من رحلة سيدي بن عمر الى رحلات سيدي علي بلعرابي للرحاب الإفريقية والخير العميم الذي توجت به، وتدخل الدكتور أحمد بن الصغير مدير مركز البحث في العلوم الاسلامية والحضارة ليبرز دور المؤسسات البحثية في الجزائر في الحفاظ على المرجعية الدينية ودعم الاعتدال والوسطية ونبذ خطاب الكراهية والعنف والحفاظ على التراث الصوفي المخطوط ونشره وقدم تجربة المركز وحصيلتها مع الطريقة التيجانية أما الدكتور الزبير بن عون من جامعة الاغواط فأبرز جزائرية الطريقة التيجانية ومنطلقها من مسقط رأس الشيخ أبي العباس التيجاني بعين ماضي إلى سائر بقاع الأرض وعرج على جانب مهم من المعالم الاثرية الروحية المهمة للطريقة التيجانية في الجزائر وكيف يمكن استغلالها في الجذب السياحي الديني.

وقدم الباحث يوسف الفضلي رمضان مداخلة عن القصر الأسعد بوسمغون والفتح الأعظم وصلة معالمه بالطريقة التيجانية، دعيا إلى ضرورة زيارة هذه المعالم واستكشافها.

اختتمت المداخلات بمعرض مصور لأحمد عمار غزال الذي عرض جانبا مهما ونفيسا من كنوز الطريقة التيجانية، وأهدى الخليفة العام للمعرض لجامعة بايرو بـ"مدينة كانو" مكرما مدراء الجامعات المركزية الثلاث بها.