الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

النيابة تستدعى أسرة طفل سقط من الخامس بالعاشر من رمضان

سقوط طفل
سقوط طفل

قررت النيابة العامة في العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، استدعاء أسرة طفل سقط من “الخامس”؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وكيفية سقوط المتوفي من علو.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط الطفل “رحيم. م ” 3 سنوات من شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعقار بالمجاورة 60 دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، تم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وتوفى فور وصوله.

وناقشت أجهزة الأمن والد الطفل، الذي لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله، وأكد أنه كان يلهو  بالقرب من النافذة، وصعد عليها ثم اختل توازنه وسقط، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بتسليمه لأسرته لدفنه.

تلقت شرطة النجدة بالعاشر من رمضان بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وتبين وفاة الطفل، وناقشت والده، حيث أكد أن المتوفى كان يلهو بالقرب من شرفة المنزل وصعد على كرسي قريب من النافذة، ثم إلى الشباك وسقط من الطابق الخامس.

العاشر من رمضان الطابق الخامس سقط طفل الواقعة مدير أمن الشرقية

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