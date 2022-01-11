أسرة طفل دهسته سيارة مسرعة فى البدرشين: «لا شبهة جنائية»

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى أسرة طفل صدمته سيارة مسرعة أثناء تواجده في الطريق بقرية أبو رجوان بمركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة والذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت البداية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد طفل في الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.