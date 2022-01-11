الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سماع أقوال أسرة سيدة أصيبت في انفجار أسطوانة غاز بالجيزة

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز بالجيزة

تستمع النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة سيدة أصيبت في انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها، بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة، والذين نفوا وجود شبهة جنائية.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغاً بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من الاسطوانة مما تسبب في انفجارها، ونتج عن ذلك إصابة "ن. ا" في العقد الثالث من عمرها، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تسرب غاز اسطوانة شبهة جنائية مركز شرطة كرداسة النيابة العامة الجيزة غرفة عمليات النجدة

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