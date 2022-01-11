الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 19 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 17 11
السلوم 17 12
سيوة 17 8
بورسعيد 20 12
دمياط 20 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 18 8
رفح 18 8
رأس سدر 19 10
نخل 19 2
نويبع 21 15
طابا 19 12
كاترين 18 1
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 13
مرسى علم 24 14
الفيوم 20 8
بني سويف 20 8
المنيا 20 7
أسيوط 20 7
سوهاج 22 8
قنا 23 9
الأقصر 25 10
أسوان 25 11
إدفو 24 12
أبوسمبل 24 12
الوادي الجديد 24 6
شلاتين 25 14
أبورماد 25 15
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15.

الأرصاد الأرصاد الجوية

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