غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة المهندسين

تبدأ اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، في تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية، اعتبارًا من غدا الأربعاء ولمدة أسبوعين، وسيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.



وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.



وذلك على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.



وأعلن 5 مهندسين نيتهم تقديم أوراق ترشحهم للجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المقررة مارس المقبل، وذلك على منصب نقيب المهندسين، هم النقيب الحالي هاني ضاحي والنقيب السابق طارق النبراوي، وأحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل مجلس النقابة الحالي وعضو مجلس النواب، وإيمان علام، وفيصل حسنين.

فيما وجهت شعبة الهندسة المدنية لنقابة المهندسين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للشعبة، لحضور الجمعية العمومية العادية للشعبة، السبت 29 يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة مسرح النقابة - بمقر النقابة العامة للمهندسين (30 شارع رمسيس- القاهرة).



وأوضح رئيس الشعبة المهندس أحمد رمزي، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعبة يكون صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسون عضوا على الأقل وإلا تكررت الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل العدد.



وأضاف أنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع (اشتراك عام 2020) أو الذين أعفوا من أدائها.

وتابع أنه لكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية، بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس الشعبة قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل لدراستها وإقرار عرضها.