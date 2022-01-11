إصابة 22 فى تصادم سيارتين على طريق الفيوم

أصيب 22 مواطنًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» على طريق "القاهرة - الفيوم" اتجاه القاهرة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على "القاهرة - الفيوم" اتجاه القاهرة، وإصابة 22 من الركاب.

وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وقامت الخدمات المرورية برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.