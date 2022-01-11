رنا رئيس: فخورة بالمشاركة في منتدى شباب العالم والوقوف أمام الرئيس

قالت الفنانة الشابة رنا رئيس، إنها فخورة بالمشاركة في منتدى شباب العالم، الذى يقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ، والمقرر ان تختتم فعالياته بعد غد الخميس.

وأضافت رنا رئيس، لـ"الدستور" أنها سعيدة بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته للمرة الأولى من خلال المنتدى.

وأشارت “رئيس” إلى أن المنتدى فرصة جيدة لجميع الشباب لطرح وجهة نظرهم، من خلال هذا المتنفس الذي يجمع الشباب من كل دول العالم من مختلف الثقافات.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أمس وتستمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

ويُعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث.

وتخصص إدارة المنتدى فريقا لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات، مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

وبالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المُلهمة.