صابر الرباعى يكشف لـ«الدستور» تفاصيل ألبومه الجديد: يضم لهجات مختلفة

أكد النجم التونسي صابر الرباعي أنه يواصل التحضيرات والتجهيزات الخاصة بأحدث ألبوماته الغنائية لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل مجمع على طريقة الـ"سي دي" عقب طرحه على طريقة السنجل، التي تعد فرصة رائعة لانتشار تلك الأعمال، وتواصل الفنان مع الجمهور بشكل دائم طوال العام، حسب قوله.

وأضاف «الرباعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يتعاون خلال الألبوم مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، منهم محمد مصطفى، كريم عبدالوهاب، ووليد الغزالي، ومدين، ووليد سعد، مشيرًا إلى أن أغنيات الألبوم تتنوع ما بين الكلاسيكية والرومانسية، إضافة إلى لون الطرب الشعبي الأصيل، كما يضم مجموعة من اللهجات، منها التونسية والمصرية والخليجية.

وكان «الرباعي» قد شارك مؤخرًا في فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، من خلال حفلين ضخمين رافعين لافتة «كامل العدد»، وأكد أنه يحرص دائمًا على التواجد بالمهرجان باعتباره أحد أبرز الأحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر والاعتزاز لكل مطرب مشارك وتبرز ريادة مصر الحضارية والثقافية والفنية.

الرباعي

كما أحيا حفلين ضخمين بمناسبة العام الجديد، على مسرح دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان.

يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ورحمة قلبي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان مدين، والتوزيع الموسيقي وهندسة الصوت لكريم عبدالوهاب، وعازف الإيقاع أحمد عيادي، وعازف أمير سرور، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وتوزيع وتريات كريم عبدالوهاب، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف، وتسجيل وتريات مهندس ياسر حسين، ستوديو الرسالة.

كما طرح فيديو كليب آخر لأغنية "المعطف"، التى تم تصويرها في بيروت بقيادة المخرج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبومنذر.