مسئول أوكرانى يناقش الاستعدادات لقمة الناتو القادمة فى مدريد مع قيادات الحلف

ناقش إيجور جوفكفا، نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلنطي القادمة المقرر عقدها في مدريد يونيو المقبل مع الحلفاء وقيادة الحلف.

وكتب جوفكفا على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "لقد شاركت في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا في بروكسل قبل انعقاد اجتماع مجلس روسيا والناتو في 12 يناير الجاري، وقمنا بتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الناتو قبل الحوار المخطط مع روسيا، تم الاستماع إلى حججنا وأخذها في الاعتبار".

وأشار المسؤول إلى أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل المناقشة لأن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف جوفكفا: "أود أن أشير فقط إلى أن جميع الحلفاء الثلاثين أعربوا عن موقفهم، وأكدوا مجددا دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، كما أشادوا بضبط النفس الأوكراني وسط الوضع المتوتر على حدودها وإصرارها على عدم الخضوع للاستفزازات المختلفة".

كما أفاد جوفكفا بأنه تمت مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في مدريد مع الحلفاء وقيادة الحلف.

وقال: "لقد أكدت أنه من المهم ليس فقط دعوة أوكرانيا لحضور القمة كدولة شريكة ولكن أيضا لاتخاذ قرارات واضحة بشأن تحركها نحو عضوية الناتو، ويفضل أن يكون ذلك مع أطر زمنية محددة".

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن الوفد الروسي، الذي سيجري محادثات مع حلف "الناتو" في إطار مجلس (روسيا-الناتو) يتطلع إلى حوار بناء حول المسائل الجوهرية.

وأضاف جروشكو - في تصريحات صحفية، قبل يوم من المحادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي - : "نحن ذاهبون إلى هناك بتوقعات واقعية، ونأمل أن تكون هذه المحادثات جادة وعميقة حول المشاكل الرئيسية والجوهرية للأمن الأوروبي"، موضحا أن حلف شمال الأطلسي التزم الصمت لسنوات عديدة بشأن هذه المشاكل واعتبر موقف موسكو غير مهم.

وتابع الدبلوماسي الروسي:" أن كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وليس من المبالغة القول إن لحظة الحقيقة ستأتي في علاقتنا مع الحلف". يُذكر أن محادثات في إطار اجتماع مجلس "روسيا-الناتو" تنطلق غدا الأربعاء، في بروكسل حول الضمانات الأمنية الروسية، حيث يترأس ألكسندر جروشكو الوفد الروسي.

يُشار إلى أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق من اليوم أن بلاده لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين:"حتى الآن، يمكننا القول، لا نرى أي سبب مهم للتفاؤل ويستحق تقييما إيجابيا".. مضيفا: "أن ما يهم في المفاوضات هو النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، وليس هناك ما يمكن قوله حول النتائج حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح.