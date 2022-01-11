الثلاثاء 11 يناير 2022
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عالم

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لانتقادات بسبب «حفل»

جريدة الدستور

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لانتقادات اليوم الثلاثاء، بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا مئة فرد إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، في فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتعرضت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020، وكانت في وقت الإغلاق.
وأثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض، للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.
وذكر تلفزيون آي.تي.في أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضًا 40 من العاملين يوم 20 مايو 2020، بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.
وأقيم الحفل في وقت كانت المدارس فيه مغلقة، وكذلك المطاعموالحانات مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية.
وكانت القيود في غاية الشدة حتى إن الشرطة لاحقت أشخاصا لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق.
ورفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون آي.تي.في.

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