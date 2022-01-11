البحرين والصين تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وانغ يي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات التي تواجه دولها، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في مدينة "ووشي" الصينية؛ خلال الزيارة الرسمية لوزير الخارجية البحريني للصين بناء على دعوة من نظيره الصيني - مسار علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتم التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء وأمن المعلومات.

وأعرب وزير الخارجية البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - عن شكره وتقديره لنظيره الصيني، وانغ يي، على دعوته، مشيدا بما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من تطور ونمو، مؤكدًا أهمية تطوير وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع وشراكة شاملة في مختلف المجالات لما من شأنه تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، موضحا ما تبديه الحكومة الصينية من رغبة في تعزيز وتقوية التواصل والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين، متمنيًا للصين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جهته، رحّب وزير الخارجية الصيني بنظيره البحريني، معربًا عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة الصين، مشيدًا بما لقاه خلال زيارته لمملكة البحرين في شهر مارس الماضي من حفاوة وترحيب.

ونوه بما يربط الصين والبحرين من علاقات صداقة تاريخية، وتعاون ثنائي، في ظل الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدًا اهتمام الصين وحرصها على تنمية وتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح المشتركة، معربًا عن ثقته بأن الصداقة الوثيقة بين البلدين سوف تتطور وتزدهر على مر الأيام، متمنيًا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية الصين الشعبية، والسفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية، وحضره من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.