الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «التعليم» بالوادي الجديد يلتقي مديري الإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات «رابعة إبتدائي»

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

التقى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وبحضور مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية استعدادا لامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وخلال اللقاء  وكيل وزيارة التربية والتعليم بالمحافظة، مع الحضور آخر المستجدات بشأن الإستعداد لإمتحانات الصف الرابع الابتدائى والتى تنطلق السبت المقبل 15 يناير وتستمر حتى الخميس 20 يناير، موجها بضرورة الإستعداد التام للإمتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة الجميع،  فضلا عن توفير الجو الآمن والملائم لسير العمل بكل يسر وسهولة، موجها أطيب الأمنيات لجميع طلاب المحافظة  بالتوفيق والسداد .
وفي سياق متصل تابع الدكتور جمال حسن، ومدير إدارة الخارجة التعليمية سير العمل بالأقسام المختلفة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية والتى تشهد طفرة متميزة فى العمل وتعاون مثمر للنهوض بالعمل والارتقاء به فضلا عن تدريبات عملية مكثفة للطلاب، مشيرا أهمية منتجات المدارس الزراعية بأنها صحية وآمنة خالية من اى كيماويات او مواد حافظة بالإضافة لجودتها وأسعارها التنافسية، التي من شأنها تخفيف العبء عن المستهلك.

وفى نفس السياق تابع وكيل التعليم بالمحافظة، التدريبات العملية لطالبات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية موجها بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطالبات، على أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل الحر من خلال التدريبات العملية للطلاب وصقل مهاراتهم وتنميتها لتخريج أجيال مستقبلية ذو مهارات فائقة ينتظرها سوق العمل الحر.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد مديرى الإدارات التعليمية إستعدادا لإمتحانات الصف الرابع الابتدائي تنطلق السبت تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حرصا على سلامة الجميع

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وائل لطفي

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