انتعاشة فنية لمصطفى درويش تجمع بين الدراما والسينما

حالة من النشاط الفني المكثف، يعيشها النجم مصطفى درويش، خلال الفترة الحالية، حيث يشارك فى أكثر من عمل درامي وسينمائي، من المقرر طرحهم خلال الفترة القليلة المقبلة؛ منهم مسلسل «حرب نفسية» الذى يستعد لتصوير أولى مشاهده مطلع الأسبوع المقبل، أمام الفنانة أروى جودة وبقيادة المخرج أحمد شفيق.

«حرب نفسية» ينتمى إلى نوعية المسلسلات القصيرة ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وبعدها يتم عرضه على قناة النهار، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عصام السقا، وجيهان خليل.

كما يستعد «درويش» لدخول بلاتوه تصوير عمل درامي ضخم يحمل اسم «راجعين يا هوى» لينافس من خلاله في السباق الرمضاني المقبل؛ بقيادة المخرج محمد سلامة؛ الذى يواصل حاليًا معاينة أماكن التصوير واختيار الديكورات الخاصة للبدء في التصوير منتصف يناير الجاري.

«راجعين يا هوى» مأخوذ عن الكاتب الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم والفنانين أبرزهم النجم خالد النبوي، النجمة اللبنانية نور، أحمد داش، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من الفنانين الشباب، وهو من إخراج محمد سلامة.

وعلى الصعيد السينمائي تعاقد «درويش» على بطولة فيلم "5 جولات" وهو اسم مؤقت للعمل، المقرر تصويره خلال الفترة القليلة القادمة، عقب انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي الأبطال العمل، الذي تعاقد عليه حتى الآن مجموعة من الفنانين فى مقدمتهم النجم ماجد المصري، وبيج زي، والفيلم قصة يحيى علام، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.

فيما انتهى «درويش» من تصوير جزء كبير من مشاهده في فيلم «الملحد» بقيادة المخرج ماندو العدل، ويجسد مصطفى خلال الأحداث شخصية محورية يدعى «أبو مُصعب» والفيلم يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية الهامة، أبرزها قضية الإرهاب، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم النجم محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، وتارا عماد.

يذكر أن مصطفى درويش، شارك مؤخرًا فى بطولة حكاية "ويبقى الآثر" من مسلسل "إلا أنا"، وتصدرت الحكاية قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ وكانت سيناريو وحوار أمانى التونسى، وبطولة نجلاء بدر، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، ومحمود العزازي، ولطفي لبيب، وكريم محجوب، والطفلة خديحة أحمد، ومن وإخراج أحمد يسري.