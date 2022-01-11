اشتهر بلقب «عبد الموجود ابن كبير الرحيمية» السيد بدير فنان موسوعي

ذاع صيته بلقب «عبد الموجود ابن عبد الرحيم بيه كبير الرحيمية قبلي»، هو فنان شامل وموسوعي، حيث ألف وكتب، وأخرج وأنتج ومثل، للمسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون، بدأ حياته أمين مكتبة بمجلس قضايا الدولة، تزوج من المطربة شريفة فاضل التي أنجب منها ابنه “سيد” الذي استشهد في حرب أكتوبر 1973.

اغتيل ابنه من زوجته الأولى سعيد السيد بدير، والذي تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي، في واقعة يصفها الكثيرون أنها عملية اغتيال من قبل الموساد. إنه المبدع الفنان السيد بدير، والذي تحل اليوم الذكرى السابعة بعد المائة لميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1915.

السيد بدير فنان يأتي من منطقة لم يسبقه فيها أحد، بل لن يتواجد فيها أحد، فهو فنان متفرد بمواهبه المتعددة، أمتلك الكثير من أدوات الفن والإبداع، قدمها بكافة أشكالها إلي عالم الشهرة والأضواء، وبرع فيها واستطاع أن يحقق نجاحات وشهرة واسعة.

عرف الجمهور السيد بدير الفنان الكوميدي خفيف الظل، سواء شخصية “عبد الموجود” بن عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلي، أو حتى في أدوار الشر، يستطيع ببساطته أن يقنع جمهوره بأدائه ووجوهه المتعددة المتباينة.

ورغم التحاقه بكلية الطب البيطري فور حصوله على درجة البكالوريا، إلا أن السيد بدير هجر دراسة الطب إلى عشقه الأوحد ألا وهو الفن. حيث بدأ حياته الفنية مترجما ومؤلفا، انطلق بعدها إلى الإذاعة ثم شارك في أعمال مسرحية وسينمائية وتليفزيونية، شغل منصب مدير عام بالهيئة العامة للمسرح والسينما والموسيقى بدرجة وزير.

«ميعجبنيش» نقد الظواهر السلبية

من بين عشرات الأعمال الفنية التي قدمها الفنان الشامل السيد بدير، سواء على خشبة المسرح، أو أمام كاميرات السينما والتليفزيون، أو من وراء ميكرفون الإذاعة، تأليفا وتمثيلا وإخراجا وإنتاجا، يأتي برنامجه الإذاعي الدرامي "ميعجبنيش"، والذي قدمه السيد بدير للإذاعة المصرية، لنقد الظواهر السلبية في المجتمع المصري، والتي ناهزت المائتين حلقة، تناول فيها العديد من الأمراض الاجتماعية والظواهر السلبية، من بينها: المشكلات المرورية كما في حلقة “الانتظار في الممنوع”، الجشع، الغش، المنقولات الزوجية، صديق السوء، احترام المواعيد، التزوير، المعاكسات، الاستغلال، الجحود وغيرها الكثير.

التعاقد مع الإذاعة نظير 150 جنية

وفي دراسة له بعنوان “السيد بدير رجل المهام الصعبة”، يقول الناقد المسرحي الدكتور عمر دوارة: "ويعد الفنان السيد بدير رائد التمثيلية الإذاعية تأليفا واخراجا وتمثيلا بلا منافس، حتى إنه وقع في فترة مبكرة عقد شامل يقوم بموجبه بالتأليف والتمثيل والإخراج الإذاعي نظير مبلغ وقدره 150 جنيها.

وجدير بالذكر أن الفنان السيد بدير تولى مناصب كثيرة، ومن بينها تعيينه مديرا للدعاية بوزارة الصحة، ليؤلف الكثير من التمثيليات الدعائية للوزارة لزيادة الوعي الصحي، ومنها كذلك انتدابه من قبل مدير دار الأوبرا الفنان سليمان نجيب للعمل مساعد مدير مسرح الأوبرا مع الفرق الأجنبية التي تحيي مواسمها على مسرح دار الأوبرا، فاكتسب منهم الكثير من فنون المسرح، حتى أصبح رئيسا لمسرح دار الأوبرا.

أول تجاربه السينمائية «تيتاوونج»

وعن تجربة السيد بدير السينمائية يضيف “دوارة”: كانت بداية السيد بدير السينمائية من خلال تأليفه لفيلم «تيتاوونج» عام 1937، وكذلك مشاركته بالتمثيل فيه، لتتوالى أعماله بعدها ما بين التأليف والتمثيل التي من أبرزها: الخمسة جنيه، لك يوم يا ظالم، حكم القوي، ريا وسكينة، حميدو، إسماعيل يس في البوليس، صراع في المينا، رصيف نمرة 5، شباب امرأة، الوسادة الخالية، لا أنام، الفتوة، جعلوني مجرما، تحيا الرجالة، حميدو، سر طاقية الإخفاء، وإن كانت شهرته الحقيقية لم تتحقق إلا عندما قام بتجسيد شخصية «عبد الموجود» ابن عبد الرحيم كبير الرحمية قبلي. وذلك بعدما اكتشف المخرج عباس كامل موهبته التمثيلية، فأدخله مع الفنان محمد التابعي في ثنائي فني شهير، يقوم فيه «التابعي» بدور كبير الرحيمية قبلي، ويقوم «السيد بدير» بدور ولده عبد الموجود، الابن الساذج الذي يريد والده أن يزوجه من ابنة أحد الباشوات الذي خسر فلوسه، فاضطر أن يوافق على هذه الزيجة، وبالفعل نجح الثنائي حتى أصبح قاسما مشتركا في جميع أفلام المخرج عباس كامل، خاصة بعدما انضم إليهما أيضا الفنان عمر الجيزاوي للثنائي كسكرتير لكبير الرحيمية، وكذلك الفنانة سعاد مكاوي (زوجة المخرج عباس كامل) كابنة لكبير الرحيمية، واشترك الأربعة بعد ذلك في عدة أفلام لمخرجين آخرين. وبصفة عامة برع الفنان السيد بدير في تجسيد الشخصيات النمطية الكوميدية ومن أشهرها: القروي الساذج، الزوج المخدوع، المدرس التقليدي، المأذون أو رجل الدين الضرير الذي يتمتع بخفة الظل، تلك الأدوار ذات اللمسة الكاريكاتيرية المثيرة للكوميديا والسخرية والمفجرة للضحكات، التي نجح من خلالها في توظيف سمنته وملامح وجهه وصوته.