صحة المنيا: إنطلاق 7 قوافل طبية بقرى المحافظة خلال ديسمبر الماضي

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا وهى بلة المستجدة بمركز بني مزار والجهاد 4 بمركز العدوة، تل العمارنة بمركز دير مواس، إبشادات بمركز ملوي، حلوة بمركز مطاي، دلجا بدير مواس، الشيخ مسعود بمركز العدوة، وذلك على مدار شهر ديسمبر الماضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و74 حالة تخصصات مختلفة، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا أنه تم عمل 587 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لـ256 حالة ورسم قلب لـ70 حالة وأشعة سينية لـ44 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ952 متردد وتحويل للمستشفى 206 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ691 متردد.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت مواصلة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصًا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمة الصحية لـ3152 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيراً إلى أنه تم فحص 77 ألف و298 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

وقال أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها "الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشري"، بالإضافة لفحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفاً أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.