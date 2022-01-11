الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تقل مشجعي المنتخب إلى الكاميرون عبر رحلة خاصة

المشجعين مصريين إلى
المشجعين مصريين إلى الكاميرون

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة خاصة صباح اليوم لنقل مشجعين مصريين إلى الكاميرون لدعم وتحفيز المنتخب الوطني لكرة القدم على متن أحدث طائراتها.

ويلعب المنتخب القومي اليوم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، كما تتمني مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطنى المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.

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المشجعين مصريين إلى الكاميرون 

وتشهد المطارات المصرية خاصة المطارات السياحية تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب عمليات تطهير  وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولى وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود الى الطائرات بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول، فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون).

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المشجعين مصريين إلى الكاميرون 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

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المشجعين مصريين إلى الكاميرون 

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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المشجعين مصريين إلى الكاميرون 

المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
المشجعين مصريين إلى الكاميرون
مصر للطيران رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني المنتخب الوطني الكاميرون البطولة الأفريقية

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