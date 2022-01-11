«ضامن للمدفوعات الإلكترونية»: استثمرنا 100 مليون جنيه في البنية التحتية التكنولوجية

أشاد الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، بتوجه الدولة المصرية في ترسيخ وتعميم أسس ميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيل، مؤكداً أن سوق المدفوعات الإلكترونية سوق واعد.

ولفت “الحسيني”، إلى رغبة "ضامن" الشديدة في التوسع والاستثمار في الدول الافريقية، مؤكداً فقط انتظار الفرصة المناسبة للانتشار في القارة السمراء، وأيضاً تسعي "ضامن"، لإضافة خدمات جديدة مثل أقساط "شركات التأمين" وخدمات اخرى لقائمة الشركة.

وأشار إلى وجود تعاون قوى مع البنوك وشركات الاتصالات في مصر، حيث يوجد توقيع فعلى بين "ضامن" وعدد 5 بنوك داخل مصر لتقديم خدمات مختلفة مثل توفير الدفع عبر ماكينات الشركة، وأيضا بالاشتراك في مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات ال POS وذلك بالتعاون مع كلا من بنك مصر وبنك QNB وبنك CIB وبنك المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري، كما تعتمد ضامن بشكل كبير على التعاون مع شركات الاتصالات، 70 % من حجم عمل الشركة مع شركات " فودافون - we - أورنج - اتصالات مصر.

وأكد تامر الحسيني على تواجد "ضامن" في السوق المصرية منذ 2018 من حيث التواجد من خلال شبكة تضم 100 ألف نقطة داخل كافة مدن وقري الجمهورية وتمتلك ضامن اكثر من 26 فرعا على مستوى محافظات مصر، وارتفاع حجم الخدمات خلال عام 2021 من 400 إلى أكثر من 500 خدمة أبرزها سداد فواتير المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز) بالإضافة الى شحن كروت الكهرباء والمياه، سداد فواتير التليفون الارضي والمحمول والانترنت، ومصروفات المدارس الحكومية والجامعات والتبرعات وسداد اقساط القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وشحن الالعاب والعديد من الخدمات الاخرى.

وتابع “واستثمرنا 100 مليون جنية مصري في إنشاء البنية التحتية التكنولوجية، وجار تطويرها بنفس قيمة رأس المال لمواكبة التحديات المستقبلية وزيادة حجم الاعمال، كما تُنجز الشركة أكثر من 650 ألف عملية، ليصبح إجمالي الخدمات المقدمة خلال الشهر 18 مليون عملية ناجحة”.