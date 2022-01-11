الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

تصادم سيارتين بالشرقية
تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء،  بجروح وكدمات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص» وأخرى ملاكي، على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بعد مصنع الحديد تجاه العاشر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بعد مصنع الحديد اتجاه العاشر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. 

محافظة الشرقية إتجاه العاشر مصنع الحديد ميكروباص العاشر من رمضان طريق بلبيس

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