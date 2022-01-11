توجيه تهمة الإرهاب للمشتبه به فى حريق برلمان جنوب إفريقيا

وجهت السلطات الامنية في جنوب إفريقيا “تهمة الإرهاب” للمشتبه به في حريق برلمان جنوب إفريقيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وسيطرت فرق الإطفاء، الاثنين قبل الماضي، على الحريق المدمر الذي اندلع، في برلمان جنوب إفريقيا في كيب تاون، آتيا على جزء من الجمعية الوطنية، بعد جهود استمرت أكثر من 24 ساعة.

وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء جيرماين كاريلسي: "تمت السيطرة خلال الليل على الحريق، وقد خفض عدد العناصر في المكان".

ويبدو أن الحريق لم يطل مكتبة البرلمان التي تضم مجموعة فريدة من الكتب.

ولم يعرف على الفور حجم الأضرار، إلا أن حرم الجمعية الوطنية دمر بالكامل، وقال كاريلسي: "يرجح أن يكون الجزء الأكبر من الأضرار وقع في هذا المبنى الذي لن يكون من الممكن استخدامه لشهور".

ويتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء، يضم أحدها الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمقاطعات وهو المجلس الثاني في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم، حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.

ومن المقرر أن يجتمع رئيسا المجلسين وأعضاء الحكومة، الاثنين، لتقييم الأضرار الأولية.

واندلع الحريق الأحد قبل الماضي قرابة الساعة الخامسة صباحا (الثالثة ت.غ) في أقدم جناح بالمبنى الذي أنجز بناؤه العام 1884، ويضم قاعات مغطاة بخشب ثمين، وبنيت الملحقات الأخيرة في عشرينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وحسب عناصر التحقيق الأولى، اندلع الحريق في مكانين منفصلين، وأدى قطع إمدادات المياه إلى منع نظام الإطفاء الآلي من العمل بشكل صحيح، وسيُرفع تقرير خلال 24 ساعة إلى الرئيس، سيريل رامافوزا، الذي تفقد مكان الحريق الأحد.

وأوقفت الشرطة رجلا يبلغ 49 عاما داخل مجلس النواب، وهو متهم بـ"السطو وإضرام النار عمداً"، وسيحاكم بتهمة تهديد ممتلكات الدولة، على ما أوضحت في بيان وحدة شرطة النخبة في جنوب إفريقيا، وسيمثل أمام المحكمة الثلاثاء.